В российском Петербурге возбудили дело после нападения на ЛГБТ-активистов

Полиция российского Санкт-Петербурга 15 августа возбудила уголовное дело по статье «побои» после нападения на участников акции ЛГБТ, в ходе которой пострадали активисты и журналисты.

Накануне семеро депутатов петербургского Законодательного собрания обратились в полицию просьбой установить виновных в нападении.

12 августа в Петербурге неизвестные распылили перцовый газ в лицо ЛГБТ-активистам и журналистам после акции на Марсовом поле. Нападавшими были молодые люди в спортивных костюмах. Подозреваемых пока не установили. Никто не задержан.

По словам депутата петербургского Законодательного собрания Бориса Вишневского, у него есть претензии к поведению полиции во время этого инцидента – он напоминает, что, по многочисленным свидетельствам, полицейские стояли по другую сторону моста через реку Мойку и пассивно наблюдали происходящее.

По словам одной из пострадавших, журналистки Ксении Клочковой, ЛГБТ-активисты просили полицейских проводить их до метро по окончании публичной акции, которую они проводили на Марсовом поле, но полицейские отказались.