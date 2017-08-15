Исчезновение мидий в Черном море: как развиваются мидийные хозяйства – Радио Крым.Реалии

Что означает уменьшение количества мидий в Севастопольской бухте? Какая роль в морской экосистеме отведена мидиям? Как развивается бизнес по выращиванию мидий и устриц на полуострове?

Об этом ведущий Александр Янковский говорит с доктором биологических наук, сотрудником Института биологии южных морей им. Ковалевского НАН Украины Ниной Шуровой и владельцем устричной фермы в поселке Кацивели Сергеем Куликом.

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