Российские байкеры проехали с патриотическим мотопробегом через Керчь

В Керчи 15 августа сообщают о прибытии байкеров из российского клуба «Ночные волки», которые проводят мотопробег «На Севастополь-2017». Как сообщают крымские СМИ, в мотопробеге участвуют мотоциклисты из российской Уфы, Красноярска и Кемерово.

Участники автопробега возложили цветы к Обелиску Славы на вершине горы Митридат, информирует сайт «Керчь – мой город». Также на горе Митридат мотоциклисты установили банер, который назвали «стеной благодарности», на котором желающие могут написать, за что они благодарны советским солдатам-участникам Второй мировой войны.

По сообщению пресс-службы «Ночных волков», мотопробег «На Севастополь-2017» «является прологом к масштабному патриотическому мероприятию «Русский реактор», которое состоится в Севастополе 18 августа.

В рамках мероприятия ожидается выступление российских рок-исполнителей, в том числе Вячеслава Бутусова, Ольги Кормухиной, Владимира Кузьмина, групп «Декабрь», «Пилот», 7Б, «Черный кофе», «Кипелов», а также пианист Юрий Розум.

Лидер российского байк-клуба «Ночные волки» Александр Залдостанов входит в перечень лиц, на которых распространяются санкции США и Канады, введенные из-за российской агрессии украинского Крыма.