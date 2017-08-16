Из Крыма в Россию перебросили три истребителя

Три истребителя Су-30СМ Черноморского флота России совершили перелет на аэродром Кубинка в соседней России для участия в форуме «Армия-2017». Об этом 15 августа сообщает пресс-служба Минобороны России.

Как сообщается, истребители Су-30СМ принадлежат отдельному морскому штурмовому авиационному полку морской авиации Черноморского флота России. Авиабаза Кубинка находится в российском Подмосковье.

«Планируется, что Су-30СМ будут задействованы в статическом показе новых образцов вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) для участников и гостей форума, а также в демонстрации элементов группового и индивидуального пилотажа», – говорится в сообщении.

6 июня стало известно о поднятии по тревоге дежурных пар истребителей Су-27 в Крыму для проверки боевой готовности.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».