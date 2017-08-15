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Первокурсников училища имени Нахимова в Севастополе «бросили под танки»

Учения курсантов в Севастополе, 15 августа 2017 год

Более 250 курсантов Черноморского высшего военно-морского училища имени Нахимова в Севастополе, зачисленных в этом году, принимают участие в 10-дневном полевом выходе. В рамках учений первокурсники тренировались на полигоне с танками, сообщает 15 августа пресс-служба Минобороны России.

«Курсанты прошли обкатку танком с метанием гранат, посетили практические занятия по рукопашному бою и защите от воздействия химического и бактериологического оружия», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что первокурсники совершили марш-бросок, практиковались в ориентировании на местности, отрабатывали тактические приемы ведения боя и стреляли из автомата Калашникова.

«26 августа, после окончания мероприятий боевой подготовки, первокурсники будут приведены к военной присяге», – отметили в российском военном ведомстве.

Как сообщается, занятия проводят на полигоне отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота России в Севастополе.

Черноморское высшее военно-морское ордена Красной Звезды училище имени Нахимова было основано в 1937 году. В 1992 году в составе ВМС Украины на базе училища был создан Севастопольский военно-морской ордена Красной Звезды институт имени Нахимова, который в 2009 году преобразован в Академию военно-морских сил имени Нахимова. После аннексии Крыма, 20 марта 2014 года, президент России Владимир Путин подписал распоряжение о возобновлении работы учебного заведения в статусе училища.

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