ФСБ опасается волны протестов в Крыму – правозащитник

Координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джеппаров высказал мнение, что полиция не стала арестовывать вышедших поддержать Сервера Караметова нескольких пожилых крымчан после консультаций с ФСБ России, поскольку там опасаются волны протестов.

«Сервера-агъа поддержали еще пятеро человек. Возникает вопрос, почему всех этих пятерых пикетчиков не арестовали? Ответ понятен: если бы арестовали еще и их всех, то вышла бы новая волна пикетчиков, еще большая, и так бы шла волна за волной, и это было бы большое движение. Видимо, посоветовавшись с ФСБ там решили, что достаточно будет ограничиться лишь штрафом для одного из них», – отметил Джеппаров 15 августа в комментарии Крым.Реалии.

Джеппаров добавил, что произошедшее вызвало большой резонанс на полуострове и за его пределами.

«Сервер-агъа сказал то, что мы все думаем – наши дети не террористы. Знаю, что никто его не надоумил выйти на пикет. Это было его личным решением. Я был в то время возле здания суда. Он подошел к нам, поздоровался, немного пообщались, а потом произошло то, чего никто не ожидал – он пошел и сделал свое дело... Так, что резонанс пошел по всему Крыму и за пределы Крыма. Я его знаю около тридцати лет. Он всегда был активен, по-своему креативен, поэтому нет сомнений, что провести пикет это его личная инициатива», – рассказал Абдурешит Джеппаров.

Правозащитник добавил, что «появившиеся в соцсетях инсинуации» по поводу того, что Караметова подтолкнули к проведению пикета некие политические силы, не соответствуют действительности. По информации Джеппарова, пожилой крымчанин не состоит ни в одной политической партии, и никого не предупреждал о готовящемся пикете.

Международная правозащитная организация Amnesty International призвала российские власти немедленно освободить Сервера Караметова.

9 августа подконтрольный Кремлю Железнодорожный суд Симферополя присудил активисту Серверу Караметову 10 суток административного ареста за «сопротивление сотрудникам полиции».​

Раньше суд признал его виновным по ст. 20.2 КоАП России и оштрафовал на 10 тысяч рублей (около 4200 гривен).

В отношении пожилого крымскотатарского активиста Сервера Караметова, задержанного 8 августа в Симферополе за одиночный пикет в поддержку Ахтема Чийгоза, составили два административных протокола. Один – за «нарушение порядка проведения одиночных пикетов», второй – за «сопротивление сотрудникам полиции». Караметову 76 лет и он болен болезнью Паркинсона.

Сервера Караметова задерживают в аннексированном Крыму уже не в первый раз. Так, в День памяти жертв геноцида крымских татар 18 мая его задержали российские силовики после того, как он пришел на площадь в Симферополе с крымскотатарским флагом и портретами своих родителей, которые стали жертвами депортации 1944 года. Спустя три часа его отпустили после составления админпротокола.