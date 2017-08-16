Министерство Израиля: Россия вышла на первое место по количеству репатриантов

Россия за последний год вышла на первое место в тройке стран, лидирующих в качестве источника репатриантов в Израиль, сообщил министр по вопросам охраны окружающей среды государства Израиль, министр по делам Иерусалима и наследия Зеев Элькин.

По его словам, за последние лет пять три страны – Франция, Украина и Россия – были ведущими по количеству репатриации, они занимают первые три места, изменяясь между собой.

«Но в последний год на первом месте Россия», – сказал Элькин в интервью агентству «Интерфакс-Украина». Он уточнил, что на четвертом месте Соединенные Штаты Америки.

Что касается Украины, сказал Элькин, после событий февраля-марта 2014 года и начала войны на Донбассе поток украинских репатриантов вырос, однако сейчас он несколько уменьшился.