Экс-премьер Пакистана оспаривает свою отставку в суде

Бывший премьер-министр Пакистана Наваз Шариф подал заявления в Верховный суд страны, в которых оспаривает свою отставку с должности из-за незадекларированных активов.

Как сообщил 15 августа министр окружающей среды Мушахидулла Хан, член партии Шарифа, три жалобы подали адвокаты экс-премьера.

67-летний Наваз Шариф подал в отставку с поста главы правительства сразу после того, как 28 июля решение отстранить его от этой должности принял Верховный суд Пакистана. Согласно этому решению, он не будет иметь права занимать государственные и выборные должности в течение 10 лет.

Причиной стала причастность Наваза Шарифа к обвинениям в коррупции. Шариф находится под следствием с 2016 года после утечки так называемых «панамских документов». Согласно этим документам, дочь Шарифа и двое его сыновей имеют оффшорные компании, зарегистрированные на Британских Виргинских островах. Наваз Шариф отрицает любую свою вину.

Через несколько дней после решения об отставке Шарифа новый кабинет министров возглавил его близкий соратник Шахид Хакан Аббаси. Большинство министров или сохранили свои должности из предыдущего правительства, или являются последователями Шарифа. 1 августа партия Наваза Шарифа «Пакистанская мусульманская лига – Наваз» использовала свое большинство в Национальной ассамблее, нижней палате парламента, для избрания главой правительства Аббаси.

На прошлой неделе Шариф провел ряд митингов по всей стране, критикуя решение суда и пытаясь заручиться поддержкой людей.