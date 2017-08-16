США: угрозы Ирана выйти из ядерной сделки – попытка «взять мир в заложники»

Посол США в ООН Никки Хейли 15 августа заявила, что Иран пытается «взять мир в заложники», когда предупреждает о намерении выйти из ядерной сделки 2015 года.

Хейли также указала, что новые американские санкции в отношении Тегерана не касаются ядерной сделки, согласно которой Соединенные Штаты и другие мировые державы согласились снять большинство экономических санкций против Ирана. Тегеран должен ответить за «запуск ракет, поддержку терроризма, игнорирование прав человека и нарушения резолюций Совета безопасности ООН», отметила посол США.

Президент Ирана Хасан Роугани в выступлении в парламенте страны 15 августа заявил, что Тегеран в течение нескольких часов разорвет соглашение по ядерной программе, если США продолжат вводить санкции против этой страны. Он добавил, что администрация президента США Дональда Трампа продемонстрировала миру, что «не является хорошим партнером», угрожая разорвать соглашение, заключенное в 2015 году.

В 2015 году между Ираном, США, Россией, Китаем и тремя европейскими государствами было достигнуто соглашение о замораживании ядерной программы Тегерана в обмен на смягчение международных санкций.

В июле 2017 года США расширили санкции против Ирана за его ракетную программу. Иран утверждает, что ракеты, которые он испытывает, не нарушают ядерное соглашение с мировыми державами, поскольку они предназначены для оборонительных целей.

На санкции Тегеран ответил увеличением финансирования ракетной программы на полмиллиарда долларов.