Россияне ожидают ослабления рубля – опрос

Россияне активно интересуются колебанием курса национальной валюты и ожидают ослабления рубля по отношению к доллару США. К таким выводам по результатам опроса пришли специалисты прокремлевского Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ)

За изменением курса валюты США следит 61 процент россиян. Граждане страны считают, что в 3-х месячной перспективе доллар будет стоить 64 рубля (среднее значение по ответам респондентов, давших конкретный прогноз, – 59 процентов), через год – 65 рублей (по ответам 46 процентов). Данные прогнозы респонденты давали на фоне официального курса на уровне 60 рублей за доллар.

«Традиционно основной валютой для хранения денег остается рубль – его выбирают 63 процента граждан. В долларах (5 процентов), евро (3 процента) и других валютах (1 процент) держат деньги немногие, и, как правило, их предпочитают люди с высшим образованием, жители Москвы и Санкт-Петербурга», – сообщает ВЦИОМ.

Инициативный всероссийский опрос проведен 27-29 июля 2017 года. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1800 респондентов.