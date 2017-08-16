В суде по «делу Умерова» ожидают допрос свидетелей защиты

В подконтрольном Кремлю Симферопольском районном суде по делу одного из лидеров крымскотатарского национального движения Ильми Умерова, которого российские спецслужбы обвиняют в экстремизме, ожидается допрос свидетелей защиты. Одиннадцатое заседание по делу должно состояться днем 16 августа.

«Ожидаем допрос свидетелей защиты, изъявивших желание давать показания на крымскотатарском языке», – написал Умеров в Facebook.

7 июня подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд в аннексированном Крыму начал рассматривать по существу дело Ильми Умерова. Сообщалось, что заседания планируют проводить каждую среду.

В 2016 году следователи ФСБ возбудили против Ильми Умерова уголовное дело по статье об экстремизме. Задержание, обыск и возбуждение уголовного дела, содержание в психиатрической больнице для проведения принудительной судебно-психиатрической экспертизы известного участника национально-освободительного движения крымских татар, заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова вызвало сильный общественный и международный резонанс.

Сам Ильми Умеров считает суд по его делу заказным, а его исход – предрешенным, и утверждает, что следствие совершило подмену понятий, предоставив лингвистическую экспертизу, сделанную с дословного перевода его слов и названную стенограммой.