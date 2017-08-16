С 15 августа и по настоящее время в аннексированном Россией Крыму из-за неблагоприятных погодных условий происходят массовые аварийные отключения света. Без электричества оставалась часть потребителей в 53 населенных пунктах (около 9 050 человек), сообщает Минэнерго России.

«Без электроснабжения остаются бытовые потребители в 19 населенных пунктах (около 1 600 человек)... В зонах ответственности территориальных сетевых организаций отключенных потребителей нет, резервные источники снабжения электроэнергией не использовались. Продолжаются аварийно-восстановительные работы», – информируют в ведомстве.

Накануне крымский главк МЧС предупреждал об ухудшении погодных условий на полуострове.

В августе 2017 года «Крымэнерго»​ обратилось к жителем аннексированного полуострова с просьбой экономить электроэнергию в вечернее время – часы наибольших нагрузок. Также предприятие предупредило о возможных веерных отключениях электроэнергии из-за роста потребления электричества в период сильной жары.

В аннексированном Россией Крыму, несмотря на запуск третьей нитки российского энергомоста весной 2016 года, продолжаются отключения света. С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.