Московский патриархат участвует в милитаризации детей в Крыму – правозащитники

Член Крымской правозащитной группы Ирина Седова указывает, что в аннексированном Крыму священники Русской православной церкви Московского патриархата участвуют в военной пропаганде среди детей. Об этом Седова сообщила на брифинге в Киеве 16 августа.

«Есть примеры, когда русская церковь отмечает праздник святого Федора Ушакова, и священник везет детей в воинскую часть, дети фотографируются с военной техникой, и эти фото публикуют на сайте Крымской епархии. Русская православная церковь раздает гранты на православные лагеря где детей учат быть разведчиками. К агрессивной пропаганде милитаризации примешивается религия и дети думают, что быть милитаристами – это святое дело», – сказала Седова.

Она добавила, что также есть факты сотрудничества Русской православной церкви в Крыму с российским казачеством, политическими партиями, в мероприятиях для прославления российской армии, где тоже предусмотрено участие детей.

«Когда это сводится в единую доказательную базу, складывается ужасающая картина, как много денег вкладывается в агрессивную пропаганду среди крымских детей», – добавила она.

Крымский журналист Сергей Мокрушин напомнил факты, когда священники Русской православной церкви Московского патриархата проводили «освящение» российских военных комплексов в Крыму, а потом выезжали на материковую Украину для участия в крестных ходах.

Глава Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник на брифинге рассказала, что на полуострове российские власти проводят системную работу по милитаризацию детей.

Крымская правозащитная группа 16 августа представила информационно-аналитический доклад «Права человека в условиях милитаризации Крыма». По словам правозащитников, в документе собраны факты нарушений прав человека российскими военными и представителями незаконных военизированных формирований.

Правозащитники не раз обращали внимание на военизированный формат воспитания детей в аннексированном Крыму. Психологи отмечают давление на сознание детей в современном образовании России.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».