В России экс-министр Улюкаев обвинил главу компании «Роснефть» в провоцировании взятки

Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев обвинил главу компании «Роснефть» Игоря Сечина в провоцировании взятки. Выступая в среду 16 августа в московском суде на первом заседании по рассмотрению его дела по существу, Улюкаев заявил, что следователи сфабриковали обвинения, основываясь исключительно на показаниях Сечина.

По словам бывшего министра, в этой провокации также участвовала ФСБ и глава службы безопасности компании «Роснефть» Олег Феоктистов.

По версии следствия, Улюкаев требовал два миллиона долларов за положительную оценку сделки по покупке компании «Башнефть». Бывший министр был задержан в ноябре прошлого года в офисе компании «Роснефть».

По словам Улюкаева, передача сумки с деньгами была заранее спланирована сотрудниками ФСБ, которые получали информацию относительно вероятнй взятки только от Сечина. Поскольку они так и не дождались передачи взятки, Сечин сам позвонил Улюкаеву и пригласил в свой офис, сказал бывший министр в суде.

Адвокаты подсудимого просят суд вернуть дело в прокуратуру.

На заседании 8 августа суд продолжил домашний арест Улюкаеву до 27 января.