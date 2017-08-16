В подконтрольном Кремлю Симферопольском райсуде по делу одного из лидеров крымскотатарского национального движения Ильми Умерова, которого российские спецслужбы обвиняют в экстремизме, 16 августа отложили допрос свидетелей защиты до конца месяца. Причина изменения графика заседаний – отсутствие переводчика с крымскотатарского языка.

Как сообщает дочь обвиняемого Айше Умерова, судья утверждает, что суд не смог найти переводчика, поскольку в бюро переводов «Лингвист» такие специалисты отсутствуют, а в Крымском инженерно-педагогическом университете переводчики находятся в отпуске до 28 августа.

Защита предложила допросить свидетелей, которые могут обойтись без переводчика, лингвистов, специалистов по крымскотатарскому языку. Однако свидетели настаивают на своем конституционном праве давать показания на родном языке.

В среду 16 августа в суде ожидался допрос свидетелей защиты, изъявивших желание давать показания на крымскотатарском языке.

7 июня 2017 года подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд в аннексированном Крыму начал рассматривать по существу дело Ильми Умерова. Сообщалось, что заседания планируют проводить каждую среду.

В 2016 году следователи ФСБ возбудили против Ильми Умерова уголовное дело по статье об экстремизме. Задержание, обыск и возбуждение уголовного дела, содержание в психиатрической больнице для проведения принудительной судебно-психиатрической экспертизы известного участника национально-освободительного движения крымских татар, заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова вызвало сильный общественный и международный резонанс.

Сам Ильми Умеров считает суд по его делу заказным, а его исход – предрешенным, и утверждает, что следствие совершило подмену понятий, предоставив лингвистическую экспертизу, сделанную с дословного перевода его слов и названную стенограммой.