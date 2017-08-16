Проблема мусора «захлестнула» Коктебель, отходы вывозить нечем – глава поселковой администрации

В крымском поселке Коктебель коммунальные службы не справляется с вывозом отходов, виной тому недостаток исправной техники. Об этом на аппаратном совещании рассказал подконтрольный России глава Коктебельской поселковой администрации Олег Содель.

«Проблема вывоза мусора захлестнула поселок. К нам постоянно с жалобами обращаются жители… Если один из наших автомобилей ломается, а это происходит ежедневно, то у нас опять все выходит из-под контроля… В день вывозится около 300 мусорных контейнеров», – цитирует Соделя «Крыминформ».

По его мнению, такая ситуация складывается из-за туристов и неправильно налаженного технологического процесса вывоза бытовых отходов.

В конце июля российский омбудсмен обвинила Украину в сложной экологической ситуации в Крыму.

В конце января 2017 года подконтрольное Кремлю правительство Крыма утвердило программу в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на 2017-2021 годы.

На данный момент в Крыму находится 28 полигонов ТБО, однако, по словам нынешнего крымского министра экологии и природных ресурсов Геннадия Нараева, функционировать могут только девять.