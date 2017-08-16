Украинские пограничники опровергли заявления российских служб об очередях на КПВВ «Чаплинка»

Украинские пограничники опровергли заявления подконтрольной Кремлю Крымской таможни об очередях на админгранице между материковой Украиной и аннексированным полуостровом (КПВВ «Чаплинка») 16 августа.

Об этом в комментарии Крым.Реалии сообщил помощник начальника Азово-Черноморского регионального управления по вопросам взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины Максим Сорока.

«Информация, опубликованная оккупантами, не соответствует действительности. Сегодня на КПВВ «Чаплинка» накоплений не было», – сказал Сорока.

Ранее на сайте подконтрольной Москве Крымской таможни появилась информация, что в пункте пропуска «Перекоп» (со стороны материковой части Украины – «Чаплинка»), который расположен на территории аннексированного Крыма и контролируется российскими спецслужбами, растет загруженность.

После аннексии Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая граница. Крым объявлен временно оккупированной территорией. На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка»