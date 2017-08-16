Защита Умерова намерена требовать проведение новой лингвистической экспертизы

Защита одного из лидеров крымскотатарского национального движения Ильми Умерова, которого российские спецслужбы обвиняют в экстремизме, намерена требовать проведения новой судебной лингвистической экспертизы выступления Умерова. Об этом 16 августа сообщил адвокат подсудимого Марк Фейгин.

«Будем настаивать на вынесении судом постановления о проведении новой судебной лингвистической экспертизы, которую должны будут сделать в стороннем учреждении. Не в ФСБ и в его ведомстве, а в каком-то научном учреждении, допущенном к проведению судебных экспертиз, либо на территории Крыма, либо за его пределами», – сказал Фейгин.

Он напомнил, что суд приобщил к материалам уголовного дела рецензию, подготовленную в российской «Гильдии лингвистов», и назвал в связи с этим нынешнее судебное заседание «одним из самых важных дней в судебном процессе».

В подконтрольном Кремлю Симферопольском райсуде судья приобщил к материалам уголовного дела рецензию, подготовленную в российской «Гильдии лингвистов». Ходатайство о приобщении этой рецензии огласил на суде 16 августа адвокат Умерова Марк Фейгин.

В рецензии сообщается, что эксперт Иванова при производстве экспертизы «грубо нарушила принцип полноты экспертного исследования».

Следующее судебное заседание по «делу Умерова» состоится 30 августа в 14.30.

7 июня 2017 года подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд в аннексированном Крыму начал рассматривать по существу дело Ильми Умерова. Сообщалось, что заседания планируют проводить каждую среду.

В 2016 году следователи ФСБ возбудили против Ильми Умерова уголовное дело по статье об экстремизме. Задержание, обыск и возбуждение уголовного дела, содержание в психиатрической больнице для проведения принудительной судебно-психиатрической экспертизы известного участника национально-освободительного движения крымских татар, заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова вызвало сильный общественный и международный резонанс.

Сам Ильми Умеров считает суд по его делу заказным, а его исход – предрешенным, и утверждает, что следствие совершило подмену понятий, предоставив лингвистическую экспертизу, сделанную с дословного перевода его слов и названную стенограммой.