Заключенных, вывезенных из Крыма в Адыгею, заставляют принять российское гражданство – правозащитники

Украинских заключенных, которых вывезли из аннексированного Крыма в российскую республику Адыгея, заставляю принять гражданство России. Об этом на своей странице в Facebook 16 августа написала российская правозащитница Яна Теплицкая.

«Звонят заключенные из адыгейской колонии. Они украинцы, отказавшиеся принять российское гражданство и этапированные из Крыма в Адыгею. Сегодня одного из них перевели до конца срока на строгие условия содержания (тюрьма внутри колонии). Они говорят, им специально создают невыносимые условия, пытаясь вынудить принять гражданство», – написала правозащитница.

По данным украинских общественных организаций, российские власти вывозят заключенных из аннексированного Крыма в 49 пенитенциарных учреждений, расположенных в 23 субъектах соседней России.

Из пенитенциарных учреждений аннексированного Крыма 17 марта на материковую часть Украины передали 12 осужденных, которым суды вынесли приговоры до 18 марта 2014 года, когда Крым был аннексирован Россией. Они выразили желание отбывать наказание на украинском материке.

После аннексии Крыма Россией Киев обратился к Москве с требованием передать Украине лиц, которые были осуждены приговорами украинских судов и отбывали наказание на территории Крыма или Севастополя, однако российский омбудсмен на то время Элла Памфилова ответила, что это возможно только в соответствии с Конвенцией о передаче осужденных лиц. Эта конвенция предусматривает перемещение осужденных с территории одного государства на территорию другого. Таким образом, Украина не может использовать ее в отношении людей, которые находятся в Крыму, поскольку полуостров остается украинской территорией по международному праву.