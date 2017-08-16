В Кыргызстане оппозиционера Текебаева приговорили к 8 годам заключения

Суд в Кыргызстане приговорил оппозиционного лидера Омурбека Текебаева, а также экс-главу МЧС Кыргызстана Дуйшонкула Чотонова к восьми годам заключения по обвинению в коррупции.

Суд в Бишкеке 16 августа признал их виновными в том, что они якобы взяли миллион долларов взятки у российского бизнесмена в 2010 году, когда Текебаев был заместителем председателя временного правительства Кыргызстана

После того, как судья огласил вердикт, сторонники Текебаева начали кричать в знак протеста.

Оппозиционер сказал им, что «все будет хорошо».

Текебаев является лидером оппозиционной партии «Ата-Мекен» («Родина»), которая заявляет, что суд является попыткой не дать ему баллотироваться в президенты на выборах, запланированных на осень.

И Текебаев, и Чотонов отрицают свою вину и заявляют, что дело против них политически мотивированно.

Текебаев был арестован в конце февраля. 5 марта «Ата-Мекен» назвал его своим кандидатом на президентские выборы. 58-летний Текебаев был когда-то союзником нынешнего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева.