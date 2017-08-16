В Минкульте Крыма хотят посмотреть фильм «Матильда» до его выхода в прокат

Подконтрольное Кремлю Министерство культуры Крыма планирует посмотреть фильм «Матильда» режиссера Алексея Учителя до выхода картины в прокат, чтобы принять решение о показе картины в кинотеатрах полуострова. Об этом 16 августа сообщают крымские СМИ со ссылкой на министра ведомства Арину Новосельскую.

«Я очень хочу посмотреть! Я жду демо, что нам родное министерство культуры пораньше предоставит. Мы обязательно посмотрим, вас пригласим (журналистов – КР) и будем принимать решение», – цитируют Новосельскую издание «Новости Крыма».

В российских СМИ со ссылкой на адвоката режиссера картины Константина Добрынина появилась информация о том, что прокуратура Симферополя предостерегла кинотеатры крымской столицы от показа трейлера фильма «Матильда». Такой документ якобы был разослан после обращения депутата Госдумы России от аннексированного Крыма Натальи Поклонской.

До избрания в российскую Госдуму в сентябре 2016 года Поклонская возглавляла прокуратуру аннексированного Россией Крыма. Одной из первых ее инициатив в новой должности стало требование проверить фильм «Матильда» о романе императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. По мнению Поклонской, фильм оскорбляет религиозные чувства.

В фильме, премьера которого запланирована на октябрь этого года, показываются отношения Николай II с балериной Матильдой Кшесинской, когда он еще был холостым принцем. Поклонская также заявляет, что режиссер ложно обрисовал Россию, как страну «пьяниц и блудниц».