СММ ОБСЕ: в 2017 году из-за подрыва мин на Донбассе погибли 27 человек

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ заявила о гибели 27 человек (за 2017 год) в результате срабатывания мин на Донбассе.

Как отмечает миссия на своей странице в Facebook, мирные жители регулярно сообщают наблюдателям о наличии мин и невзорвавшихся боеприпасов, это ставит под угрозу их жизнь, делает невозможным свободное передвижение и ухудшает условия жизни.

«Риск вполне реален. В этом году СММ ОБСЕ подтвердила 89 жертв среди гражданского населения – 27 человек погибли, еще 62 получили ранения от мин и невзорвавшихся боеприпасов», – проинформировали в ОБСЕ.

Сообщение о травмах или гибели людей в результате подрыва на минах в зоне конфликта на востоке Украины появляются регулярно. Разминирование территории Донбасса является, среди прочего, предметом переговоров трехсторонней контактной группе в Минске.