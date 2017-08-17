Россельхознадзор: в Крым не пропустили более 200 кг продуктов

За минувшую неделю подконтрольные Кремлю инспекторы Россельхознадзора Крыма не пропустили на аннексированный полуостров более 200 кг продуктов, а также 13 собак и три кота. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В сумках и чемоданах туристов было обнаружено: 67,25 кг готовых мясных и колбасных изделий в ассортименте, 54,69 кг мяса птицы, 9,3 кг свинины, 38,7 кг сала, 8,6 кг говядины, 28,6 кг продукции пчеловодства и меда, 2,1 кг мяса кролика, 2,4 кг рыбы свежемороженой, 335 яиц. Кроме того, в Крым пытались ввезти 13 собак и 3 котов», – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что продукцию возвратили на территорию материковой Украины.

По информации Россельхознадзора, с начала текущего года специалисты управления выявили и вернули на материковую Украину 2592 партии «запрещенных к ввозу товаров»: 6682,7 кг продуктов животного происхождения, 14641 яйцо, 295 непродуктивных животных, 26 голов декоративной птицы (животных), 190 голов аквариумных рыбок, 30 пиявок, одно чучело фазана, 1500 дождевых червей, 28 улиток, семь голов молодняка сельскохозяйственной птицы, 12 пчелосемей, 20 голов и 3 кг живых раков. За тот же период были допущены к ввозу 2826 непродуктивных животных.

В соседней России и аннексированном Крыму введены ограничительные меры на импорт продуктов питания и сельскохозяйственной продукции в отношении стран, которые внедрили ранее санкции против Москвы из-за ее аннексии Крыма и агрессии на востоке Украины.