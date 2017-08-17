Под Севастополем горели три гектара леса – МЧС

Вечером 16 августа в районе села Широкое в Балаклавском районе Севастополя произошел пожар на открытой лесной территории площадью около трех гектар. Возгорание было зафиксировано в труднодоступной местности, примерно в трех километрах от дороги, сообщает севастопольский главк МЧС.

«Огонь начал распространяться по двум направлениям: в сторону ущелья и в сторону поселка.Подъехать к очагу возгорания из-за сложного рельефа местности невозможно. Было установлено – горит трава, хвойная подстилка и кустарник на площади 3,2 Га… Распространения огня на лесной массив и находящиеся вблизи поселки Широкое и Гончарное не допущено. В 19:52 пожар был локализован. В 21:15 ликвидировано открытое горение, а после проведения окарауливания, в 22:31 прошла полная ликвидация», – сообщает пресс-служба МЧС.

В начале августа в Севастополе ввели особый противопожарный режим, как сообщалось, в лесах установили круглосуточное дежурство.

Перед тем подконтрольное Кремлю правительство Крыма ввело 21-дневный запрет на посещение лесов.

Жара с начала августа в этом году наблюдается не только в Крыму, но и в регионах материковой части Украины, Краснодарском крае России, южной и восточной Европе. Синоптики поясняют это антициклоном, пришедшим из Африки, который называют «Люцифером».