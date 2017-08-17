С Чонгара начата тестовая цифровая трансляция украинских телеканалов на Крым – Нацсовет

С чонгарской телерадиовышки в Херсонской области в тестовом режиме включена трансляция цифрового телевидения на территорию аннексированного Крыма. Об этом сообщил 17 августа член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский.

На территорию Северного Крыма в стандарте DVB-T2 транслируются пять каналов – «UA: Крым», «5 канал», «Прямой канал» («Тонис»), ICTV, «Черноморская телерадиокомпания».

По сообщению Костинского, с 1 сентября мультиплекс начнет работать в обычном режиме, с мощностью 0,3 кВт, с 1 ноября – с мощностью 1 кВт.

Он также напомнил о подготовке к созданию еще одного мультиплекса, в который также войдут пять украинских телеканалов.

14 августа член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания сообщил, что украинское радиовещание с вышки на Чонгаре достигает Судака.

17 марта 2017 года состоялось торжественное открытие телерадиовышки в поселке Чонгар неподалеку от админграницы с Крымом. Ее установили для возобновления вещания украинских телеканалов и радиостанций на территорию аннексированного Россией полуострова.

В Национальном совете Украины по телевидению и радиовещанию разработали проект стратегии развития телерадиовещания на территории Херсонской области и организации вещания на территорию аннексированного Крыма. Цель стратегии – увеличить уровень покрытия территории Херсонской области аналоговым и цифровым эфирным вещанием, а также исключить прием аналогового и цифрового эфирного вещания с аннексированной территории в южных районах материковой части Украины.