Крымские власти намерены самостоятельно управлять российским Фондом защиты вкладчиков

Фонд защиты вкладчиков (ФЗВ), который после аннексии Крыма Россией учрежден агентством по страхованию вкладов (АСВ), будет до конца ноября 2017 года передан в управление подконтрольным Кремлю властям полуострова. Об этом ТАСС сообщил нынешний министр экономического развития полуострова Андрей Мельников.

«До конца осени он (ФЗВ) должен перейти в юрисдикцию крымских властей», – сказал Мельников.

По его словам, в рамках процедуры передачи российским властям Крыма Фонд защиты вкладчиков должен провести инвентаризацию и пройти аудиторскую проверку.

«Этот процесс был запущен в августе. Все эти процедуры должны быть по закону закончены в течение четырех месяцев, то есть максимальный срок, в течение которого фонд должен стать крымской структурой, – это четыре месяца», – отметил министр.

Мельников полагает, что передача ФЗВ нынешним крымским властям позволит повысить возвратность ресурсов, которые были вложены в программу компенсационных выплат вкладчикам украинских банков.

Назначенный Кремлем глава правительства Крыма Сергей Аксенов 14 августа подписал основную редакцию законопроекта о порядке реструктуризации долгов крымчан по кредитам, взятым в украинских банках до аннексии полуострова.

Украинские банки покинули Крым сразу после аннексии, но президент России Владимир Путин посоветовал крымчанам не отдавать старые кредиты. На полуострове зарегистрировали Фонд защиты вкладчиков, который стал возвращать депозиты клиентам украинских банков.

По оценкам экспертов, на момент аннексии Крыма общая сумма задолженности крымчан перед украинскими банками составляла около двух миллиардов долларов.