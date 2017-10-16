Семьи крымских политзаключенных без отцов – Радио Крым.Реалии

С какими проблемами сталкиваются общественные объединения «Крымская солидарность» и «Бизим балалар»? Когда на полуострове появится мониторинговая группа ЮНЕСКО, и как она будет работать? Зачем Кремль распространяет информацию, что КНДР признала аннексированный Крым?

С 7.30 до 09.00 в эфире ток-шоу Радио Крым.Реалии ведущий Павел Казарин ищет ответы на эти вопросы с координатором Крымской контактной группы по правам человека Абдурешитом Джеппаровым; координатором «Крымской солидарности» Дилявером Меметовым; активистом крымскотатарского национального движения Нариманом Джеляловым; чрезвычайным и полномочным послом Украины во Франции, представителем Украины при ЮНЕСКО Олегом Шамшуром; почетным президентом Украинского национального комитета Международного совета по вопросам памятников и достопримечательных мест Николаем Яковиной; археологом, кандидатом исторических наук, сотрудником национального заповедника «София Киевская» Тимуром Бобровским; доцентом кафедры международных отношений и внешней политики КиМУ, кандидатом исторических наук Алексеем Самойловым; российским политологом Дмитрием Орешкиным; журналистом-международником, членом Ассоциации китаеведов Украины Алексеем Ковалем.

С 4 сентября началось вещание Радио Крым.Реалии в FM-диапазоне на частоте 105,9 МГц. Теперь вещание на украинском и русском языках ведется в течение 24 часов в сутки.

В то же время, Радио Крым.Реалии совместно с Национальной общественной радиокомпанией Украины продолжает вещание на Крым на средних волнах АМ на частоте 549 кГц.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.