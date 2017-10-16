Чемпионат Крыма по футболу: «Севастополь» выиграл у «Рубина»

В аннексированном Крыму футбольный клуб «Севастополь» 15 октября со счетом 5:1 выиграл у ялтинского «Рубина» в восьмом туре чемпионата Крыма по футболу.

Как сообщает российское агентство ТАСС, у севастопольского клуба мячи на счету Редвана Османова (15-я минута), Александра Жабокрицкого (25), Ильи Кожемякина (32), Евгения Прокопенко (36) и Юрия Плешакова (73), у «Рубина» гол забил Арсен Муратов (29).

Симферопольский клуб «ТСК-Таврия» выиграл у «Бахчисарая» со счетом 4:1. Лидер крымского футбольного первенства «Евпатория» выиграл у «Кафы» из Феодосии со счетом 4:0.

«Крымтеплица» из поселка Молодежное Симферопольского района на своем поле победила керченский «Океан» со счетом 1:0.

Как сообщается, в первенстве лидирует «Евпатория», набравшая 24 очка, за ней в турнирной таблице расположились «ТСК-Таврия» (20), «Севастополь» (19), «Крымтеплица» (15), «Океан» (11), «Кызылташ» (8), «Кафа» (3) и «Рубин» (2).

В конце 2014 года Союз европейских футбольных ассоциаций запретил крымским клубам участвовать в чемпионате России. При содействии УЕФА в 2015 году был создан Крымский футбольный союз.

Первый чемпионат Крыма состоялся в сезоне-2015/16 и завершился победой клуба «ТСК-Таврия», в прошлом сезоне чемпионом стал «Севастополь».