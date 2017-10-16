В Севастополе российские моряки соревновались в беге, плавании и стрельбе

В Севастополе прошел чемпионат Военно-морского флота России (ВМФ) по пятиборью, в котором приняли участие восемь сборных команд, представляющих флоты, учебные заведения и учебные центры ВМФ, сообщает 15 октября пресс-служба Минобороны России.

Соревнования включали стрельбу из пистолета Макарова, преодоление полосы препятствий, плавание на 50 метров вольным стилем, метание гранат на точность и дальность, кросс на восемь километров.

В командном зачете первое место завоевали спортсмены училища им. Нахимова, на второй позиции команда российского Черноморского флота, сборная Северного флота России заняла третье место, сообщили в российском военном ведомстве.

После аннексии Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения и спортивные соревнования на полуострове.

Ранее в Генштабе Украины назвали незаконными российские военные учения в аннексированном Крыму.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».