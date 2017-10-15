Украинский военный ранен из-за обстрелов боевиков на Донбассе – штаб

Украинская сторона сообщает о ранении одного своего военного из-за обстрелов со стороны поддерживаемых Россией боевиков на Донбассе. По информации штаба украинской военной операции, это произошло на луганском направлении, где ситуация была сложной.

«Из стрелкового оружия пророссийские наемники открывали огонь у Новоалександровки. В результате обстрела около 11:00 получил ранения один наш военный. Сейчас пострадавший находится в военно-медицинском лечебном учреждении. Его состояние оценивается, как удовлетворительное», – сообщили в штабе АТО вечером 15 октября.

«С начала суток незаконные вооруженные формирования 9 раз нарушили перемирие. Вооруженные силы 4 раза отвечали врагу, используя пехотное вооружение», – добавили в штабе.

В группировке «ДНР» заявляют, что украинская сторона за прошедшие сутки выпустила по подконтрольной ей территории 78 снарядов и мин, в результате чего погибли 2 боевика. В группировке «ЛНР» говорят, что украинские военные на протяжении прошлых суток выпустили по их позициям более 90 боеприпасов, о потерях луганские боевики не сообщают.