Обманутые дольщики протестуют в российском Кирове

В российском Кирове 15 октября прошел пикет «обманутых дольщиков». Акция состоялась возле здания городской администрации и была согласована с властями. В ней участвовали более пятидесяти человек, пострадавших от участия в долевом строительстве, сообщает российская служба Радио Свобода.

Как сообщается, в частности, в результате недобросовестности компании «ТехКомсервис», владельцы таунхаусов в микрорайоне Новое Сергеево, остались без квартир и без денег. Заведено уголовное дело, руководители фирмы-застройщика обвиняются в злоупотреблении полномочиями и растрате 8 миллионов рублей. Жителей недавно построенного многоэтажного здания по улице Щорса, власти грозят выселить, а дом снести, так как документы на недвижимость оказались неправильно оформленными.

Ныне в реестре «обманутых дольщиков» в Кирове около 200 человек, в действительности их намного больше, заявляютучастники акции протеста, по их словам, в Кировской области в числе пострадавших более тысячи человек, в целом по России – около трех миллионов.

По словам протестующих,попытки граждан попасть на прием к губернатору Кировской области Игорю Васильеву оказались безуспешными. Недавно дети «обманутых дольщиков» из микрорайона Новое Сергеево записали видеобращение к Путину.

Протестующие возле кировской мэрии держали в руках плакаты: «Возможности для мошенников создало государство, а виноватыми делает дольщиков!», «Губернатор Игорь Васильев, останови грабеж!», «Путин, помоги! Региональные власти бездействуют!». Это уже пятая акция протеста обманутых дольщиков в Кирове за последние несколько месяцев.

Комментариев компаний-застройщиков или их адвокатов на данный момент нет.