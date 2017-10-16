В Крыму 16 октября ожидается до 18 градусов тепла, местами дожди

В аннексированном Крыму 16 октября ожидается до 18 градусов тепла, местами дожди, сообщает крымский Гидрометцентр.

По данным синоптиков, температура воздуха ночью 6-11, днем 13-18 градусов тепла. Ветер северо-западный 7-12, местами до 17-22 метров в секунду.

В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с, ночью местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью 8-10, днем 14-16 градусов выше нуля.

В Севастополе 16 октября переменная облачность. Ночью и утром небольшой дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный 12-17 м/с, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 11-13, днем 15-17 градусов выше нуля.

Управление МЧС России на полуострове предупреждает, что 16 октября в Крыму ожидается сильный северо-западный ветер 17-22 метров в секунду. В результате непогоды существует вероятность нарушения в работе Керченской паромной переправы, отметили спасатели.

Диспетчер ООО «Морская дирекция» предупреждает, что пассажиры Керченской паромной переправы должны следить за изменениями в работе паромов на сайте «Морской дирекции», так как из-за сильного ветра ее работа может быть приостановлена.