Подземные газовые хранилища Украины почти заполнены до плановых показателей – «Укртрансгаз»

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) достигли показателей заполняемости подземных хранилищ газа к началу отопительного сезона, определенные министерством энергетики и угольной промышленности. Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины государственной компании «Укртрансгаз».

Как сообщается на сайте ведомства, запасы природного газа в украинских подземных хранилищах по состоянию на 14 октября составили 16, 77 миллиарда кубометров.

Согласно сообщению, за сутки в ПХГ закачано 54,07 миллиона кубических метров газа. В течение суток газ из хранилищ не отбирался.

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик ранее сообщал о планах накопления к 1 октября 2017 года 17 миллиардов кубометров на отопительный сезон 2017-2018 годов.

При подготовке к прошлому отопительному периоду профильное министерство настаивало на необходимости накопить 17 миллиардов кубометров газа, но руководство «Нафтогаза Украины» уверяло, что 14,5 миллиардов будет вполне достаточно.

В результате, в отопительный сезон 2016-2017 годов Украина вошла с запасами «голубого топлива» на уровне 14,7 миллиардов кубометров и завершила сезон на уровне 8,4 млрд кубометров.

Согласно принятым стандартам, отопительный сезон начинается тогда, когда среднесуточная температура воздуха в течение трех суток составляет 8 или менее градусов выше нуля.