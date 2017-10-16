Срок ультиматума правительства Испании лидерам Каталонии истекает 16 октября

Пятидневный срок, который дал премьер-министр Испании Мариано Рахой руководителю региональной власти Каталонии Карлесу Пучдемону, чтобы тот объяснил, провозглашена ли независимость автономного региона на юго-востоке страны, истекает 16 октября.

Как сказал Рахой, выступая в парламенте Испании, если за это время Пучдемон ответит, что независимость Каталонии провозглашена, правительство в Мадриде даст Барселоне еще три дня, до 19 октября, чтобы отозвать декларацию о независимости.

Если этого не произойдет, Мадрид воспользуется правом статьи 155 Конституции Испании, которая позволяет центральному правительству страныостанавливать автономные права и брать на себя прямое руководство таким регионом.

Референдум о независимости Каталонии прошел 1 октября. За выход региона из состава Испании высказались более 90 процентов принявших участие в голосовании.

В Каталонии руководство региона подписало вечером 10 октября декларацию о независимости, но объявило, что ее внедрение на время приостановили, чтобы провести переговоры с Мадридом. Точный юридический статус провозглашения независимости остался не определенным, поэтому Мадрид не сразу принял ответное решение.

В Мадриде ранее отвергали саму мысль о переговорах с Барселоной по ее независимому статусу, отрицая идею отделения Каталонии. Мадрид признал референдум с вопросом «Хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимым государством в форме республики?» неконституционным. Действующая Конституция Испании не предусматривает права регионов на выход из страны и определяет государство как унитарное.

С заявлениями о непризнании возможного самопровозглашения независимости Каталонии уже выступили в ряде европейских столиц.