Минздрав Крыма сообщает о снижении уровеня заболеваемости вирусом гриппа

Подконтрольное Кремлю министерство здравоохранения Крыма сообщает о снижении уровня заболеваемости вирусом гриппа на аннексированном полуострове. Об этом 16 октября на пресс-конференции в Симферополе сообщила главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей российского минздрава в Крыму Людмила Прокудина.

«Хоть заболеваемость и снизилась на 35% за последний год, мы должны информировать население о важности вакцинации. В этом сезоне мы ожидаем более серьезный вид гриппа – А (H1N1) Мичиган», – рассказала специалист.

По словам специалиста, крымчане опасаются делать прививки от гриппа. Эксперт при этом отметила, что случаи летального исхода от болезни сократились до 1 в год.

По данным крымского минздрава, более половины крымчан не прошли вакцинацию от гриппа.

Специалисты Роспотребнадзора 13 сентября прогнозировали, что в этом сезоне в аннексированном Крыму будут циркулировать три штамма вируса гриппа: вирус типа В, АН1N1 – Гонконгский грипп и Мичиган.

В декабре прошлого года в Крыму завершилась кампания по вакцинации от гриппа. Сообщалось, что от общей численности населения полуострова против гриппа привито 34,8%, из них детского населения – 40,8%, взрослого – 33,3%.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».