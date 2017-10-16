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Верховный суд Крыма не удовлетворил апелляционную жалобу адвокатов Владимира Балуха

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма не удовлетворил апелляционную жалобу адвокатов украинского активиста Владимира Балуха на бездействие следственных органов Раздольненского района. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

В ходе рассмотрения жалобы Балух обратился с заявлением о том, что во время обыска в его доме сотрудники российского ФСБ украли его личные вещи. Сообщения о регистрации этого заявления и решения по данному заявлению правоохранительные органы не направляли.

«Суд отказал в апелляции только на том основании, что со слов правоохранителей, все документы направлялись по почте. Никаких подтверждающих документов об этом в деле не предоставлено», – передает корреспондент.

В подконтрольном Кремлю Верховном суде аннексированного Крыма 2 октября дело украинского активиста Владимира Балуха отправили на дополнительное расследование.

Раздольненский суд аннексированного Крыма 4 августа вынес приговор украинскому активисту Владимиру Балуху – 3 года и 7 месяцев колонии общего режима, а также назначил штраф в размере 10 тысяч рублей.

Активист своей вины не признал, его защита подала апелляционную жалобу.

Украинские правозащитники подали в Европейский суд по правам человека две жалобы по поводу преследования украинского активиста Владимира Балуха.

Министерство иностранных дел Украины выразило категорический протест в связи с вынесением подконтрольным Кремлю крымским судом приговора по делу гражданина Украины Владимира Балуха и потребовало прекратить его преследование.

ФСБ задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что на чердаке дома, где живет Владимир Балух, были обнаружены 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Подконтрольные Кремлю власти Крыма потребовали от Владимира Балуха снять установленную на стене его дома табличку «Вулиця Героїв Небесної сотні, 18».

Защита Балуха и правозащитники считают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за размещенной на стене таблички и флага Украины, который находился во дворе его дома.

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