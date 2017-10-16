Тука: Украина сможет вернуть Крым только после падения режима Путина

Украина сможет вернуть аннексированный Крым только после падения нынешнего политического режима в России, заявил в интервью УНН заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

По его словам, аннексированный полуостров нельзя вернуть, приняв какие-то законы или другие документы.

«Я считаю, если пути возвращения контроля над Донбассом я вижу и понимаю, то пути возвращения Крыма, кроме уничтожения существующего в нынешней России режима – я сегодня не вижу. И принимать любые законы по этому поводу – я считаю просто политиканством. И когда я слышу заявления некоторых украинских популистов, что «преступная власть ничего не сделала для Крыма», то извините: ни одним документом, законом, подзаконным актом – мы не вернем себе ни Донбасс, ни Крым. Лишь только пошаговая компиляция действий. И документы, и повышение боеспособности войск, и повышение экономической и финансовой состоятельности Украины и усиление уровня общин, все это исключительно в компиляции, как пазлы друг к другу, будет складываться, только таким путем мы вернем себе территорию», – пояснил Тука.

Также он подчеркнул, что Россия будет категорически против введения миротворческой миссии на полуостров.

«Гипотетически это можно рассматривать (введение миротворцев в Крым – УНН). Но, я думаю, что это очень преждевременный шаг. Я убежден в том, что Россия будет категорически не соглашаться. Фактически то же самое она и сейчас делает. Недавнее провокационное заявление Милоша Земана получило отпор даже со стороны России», – отметил Тука.

Ранее в эфире «Дневного шоу» на Радио Крым.Реалии народный депутат Украины Светлана Залищук заявила, что деоккупация Крыма возможна только после падения путинского режима.