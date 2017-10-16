Путин подписал указ об усилении санкций в отношении КНДР

Президент России Владимир Путин подписал указ, предусматривающий применение санкций в отношении Северной Кореи в ответ на проведение ракетно-ядерных испытаний. Указ, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации, подписан в связи с принятием резолюции Совета безопасности ООН.



Сообщается, что указ дополняет ряд положений, в том числе перечень физических и юридических лиц, занимающихся или занимавшихся осуществлением ядерной программы КНДР или ее программы по баллистическим ракетам, на которых распространяется действие прописанных в указе ограничений. Среди них: высокопоставленные должностные лица, северокорейские банки, ряд торговых компаний и корпораций. К указу прилагается перечень продукции, предметов, материалов, оборудования и технологий, поставка которых в КНДР из России запрещается.

Ранее сообщалось, что Москва осуждает ядерные испытания Северной Кореи и призывает КНДР и международное сообщество соблюдать все резолюции ООН. Об этом заявила председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко, которая встретилась как с представителями Южной Кореи, так и КНДР.

Агентство Reuters в связи со встречей Матвиенко с южнокорейской парламентской делегацией в Санкт-Петербурге информировалj, что председатель Национального собрания Республики Корея Чон Се Гюн обсудил с Матвиенко различные вопросы, связанные с ситуацией на Корейском полуострове.

Матвиенко также встретилась с заместителем председателя Верховного народного собрания КНДР Ан Тун Чуном, который передал ей заявление северокорейского лидера Ким Чен Ына, в котором говорится, что «история наших двух народов – это история дружбы», сообщают российские СМИ.