Парламент должен отмежеваться от заявлений Земана по Крыму – экс-глава МИД Чехии

Председатель комитета по внешней политике парламента Чехии, бывший министр иностранных дел Карел Шварценберг призывает парламент и правительство своей страны отмежеваться от недавнего заявления президента Милоша Земана по Крыму.

«Было бы достаточно, чтобы парламент и правительство высказались, что президент не говорит от имени страны, и что она ведет другую политику», – отметил Шварценберг.

Он добавил, что президент может иметь свои взгляды, но «не должен их высказывать за рубежом и выступать в резком противоречии с политикой правительства относительно границ». Такими действиями президент Земан может опорочить Чехию на международной политической арене, считает Шварценберг.

По сообщению чешских СМИ, комитет по внешней политике Чехии из-за отсутствия на заседании необходимого количества депутатов не смог 16 октября принять соответствующее постановление.

Верхняя палата Сената Чехии 12 октября приняла постановление, которым выразила несогласие со словами президента страны об аннексии Крыма Россией и призвала его придерживаться политики государства.

Как говорится в постановлении, выступление президента в Парламентской ассамблее Совета Европы 10 октября, в котором он заявлял о завершенности факта аннексии Крыма и призвал Украину согласиться на компенсацию за полуостров, противоречит внешней политике Чехии.

За принятие постановления проголосовало большинство сенаторов – 38 из 47 присутствующих на заседании.

После выступления Земана его резко раскритиковали в Украине и в Чехии. В частности, премьер-министр Чехии Богуслав Соботка уже заявлял, что выступление Милоша Земана резко противоречит внешней политике Чехии и что «президент не имел на него никакого мандата чешского правительства».

В Министерстве иностранных дел Украины заявление Земана восприняли с негодованием, подчеркнув, что «Украина никогда не будет торговать своей территорией, своими ценностями и своей свободой».

Земан известен своей пророссийской позицией и приверженностью к президенту России Владимиру Путину. Он уже не раз, заявляя о незаконности оккупации Россией украинского Крыма, оправдывал захват полуострова Москвой и призывал Украину и мир смириться с этим, а также выступал против санкций в отношении России.