Геращенко анонсировала поправки к законопроекту о реинтеграции Донбасса

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко заявила, что 17 октября зарегистрирует поправки к законопроекту о реинтеграции временно оккупированных территорий Донбасса.

«Что я буду делать 17 октября? Зарегистрирую поправки к законопроекту о реинтеграции, над которыми мои юристы вместе с общественными активистами работали всю прошлую неделю», – написала она на своей странице в Facebook.

Народный депутат Украины, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, выступая 6 октября с трибуны Верховной Рады УКраины перед голосованием за президентский законопроект об особенностях политики по обеспечению суверенитета на Донбассе (№7163), призвал во втором чтении внести в него нормы по деоккупации Крыма.

Верховная Рада Украины 6 октября приняла за основу президентский законопроект об особенностях политики по обеспечению суверенитета на Донбассе (№7163).​

Президент Украины Петр Порошенко 4 октября внес в Верховную Раду законопроект об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях.

В законопроекте, среди прочего, предлагается определить правовой режим территорий отдельных районов Донбасса, где не действуют украинские органы власти. Украинскому парламенту предлагался еще один президентский законопроект по мирному урегулированию ситуации на Донбассе и альтернативный президентскому (№7163-1) – от народных депутатов, в частности из фракции «Самопомощь» и вице-спикера Оксаны Сыроид.