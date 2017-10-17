Объем воды в Феодосийском водохранилище на данный момент составляет около 7 миллионов кубометров, что соответствует полуторамесячной потребности региона. Об этом во вторник, 17 октября, сообщил руководитель феодосийского подразделения подконтрольного Кремлю предприятия «Вода Крыма» Андрей Чимпоеш.

«Запас воды с учетом накопления Феодосийского водохранилища составляет 7,2 миллиона кубометров. При этом полезный запас – около 2,3 миллиона кубов. Этого региону хватит на 1,5 месяца», – цитируют Чимпоеша «Новости Крыма».

В сентябре сообщалось, что в станционном водохранилище, которое снабжает Керчь, в данный момент есть 7 миллионов 127 кубических метра воды, чего хватит примерно на полгода.

За последний месяц лета суммарный объем воды в водохранилищах естественного стока в аннексированном Крыму сократился на 19 млн кубов.​

После аннексии Крыма Россией Украина прекратила подавать воду на полуостров по Северо-Крымскому каналу, соединяющему главное русло Днепра с полуостровом. Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через этот канал.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».