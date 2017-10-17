Правозащитник: Украина в Совете ООН по правам человека – это платформа для защиты крымчан

Избрание Украины в состав Совета ООН по правам человека на 2018-2020 годы поможет защитить жителей аннексированного Крыма и оккупированных регионов Донбасса. Такое мнение в комментарии Крым.Реалии высказала руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник.

«Для Украины это действительно важная площадка, чтобы поднимать и дальше продвигать вопросы защиты прав человека в Крыму и в зоне конфликта на востоке Украины. Что важно это определенная награда за вклад Украины, как государства, в продвижении защиты прав человека», – сказала Скрипник.

По ее словам, теперь Украина сможет рассматривать конкретные жалобы на нарушения прав человека и будет разрабатывать рекомендации для других стран мира.

«Этот орган формирует определенные рекомендации для разных стран, и Украина, как член Совета, сможет разрабатывать и подавать рекомендации Российской Федерации. Она, в свою очередь, обязана их выполнять. Кроме того, важно, что Совет может рассматривать конкретные жалобы на нарушения прав человека. Есть отдельный механизм, который при ней существует, и Украина также теперь будет иметь возможность рассматривать эти факты вместе с другими членами», – сказала Скрипник.

Правозащитница уточнила, что Украина в составе Совета ООН будет рассматривать не только вопросы нарушений прав человека в Крыму и на Донбассе, но и во всем мире.

Генеральная ассамблея ООН 16 октября избрала Украину в состав Совета ООН по правам человека на 2018-2020 годы.

​После аннексии Крыма на территории полуострова участились случаи пропажи людей, преимущественно, из числа крымских татар. При этом в подконтрольном России Следкоме Крыма утверждают, что «массовых исчезновений крымских татар на полуострове нет».