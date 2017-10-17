СБУ передала в суд дело российского военного Виктора Агеева

Следователи Службы безопасности Украины направили в суд материалы уголовного производства в отношении российского военнослужащего Виктора Агеева и двух боевиков группировки «ЛНР», сообщает пресс-служба СБУ.

«Следствие установило, что военнослужащий вооруженных сил России с марта 2017 присоединился к террористическим формированиям, где выполнял функции пулеметчика отдельной «разведывательной роты». Двое его сообщников, жители Алчевска и Северодонецка с 2014 года находились в составе бандформирований Дремова и так называемого «казачьего полка имени Платова», – говорится в сообщении.

Их обвиняют по статьям «создание террористической группы или террористической организации» и «незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами». Санкции статей предусматривают наказание сроком от восьми до пятнадцати лет лишения свободы.

Российского ефрейтора Виктора Агеева взяли в плен украинские военные в Луганской области 24 июня вместе с тремя боевиками. Агеев подтвердил, что его отправили на Донбасс вскоре после подписания контракта о службе в российской армии, а как только он пересек украинскую границу, то почти сразу подписал контракт с группировкой «ЛНР».

В Министерстве обороны России утверждают, что Агеев не является контрактником, а только прошел срочную службу и был демобилизован в мае 2016 года.

Власти Украины обвиняют Агеева в терроризме.