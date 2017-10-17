В Крыму проверят обоснованность цен на топливо

Подконтрольное Кремлю правительство Крыма сообщило 17 октября о начале проверок крымских нефтетрейдеров в связи с высокими ценами на топливо.

«С ФАС (Федеральная антимонопольная служба России, –​ КР) разработали дорожную карту, обсудили многие направления, в том числе совместную работу в части контроля цен на нефтепродукты», – цитирует пресс-служба ведомства Сергея Аксенова.

Российское информационное агентство ТАСС уточняет, что проверки нефтетрейдеров начнутся 23 октября.

«Крымских нефтетрейдеров предупреждаем, что с понедельника рабочие группы выходят и будут работать очень системно по всем без исключения», –​ сказал Аксенов.

По словам руководителя ФАС Игоря Артемьева, завышающим цены на бензин крымским нефтетрейдерам грозят административные штрафы и уголовные сроки.

В сентябре в аннексированном Крыму начались проверки обоснованности цен на автозаправочных станциях.

Российский глава Крыма Сергей Аксенов назвал рост цен на топливо «неприемлемой ситуацией» и поручил российскому вице-премьеру Крыма Владимиру Серову за неделю провести мониторинг качества топлива и его ценовой политики.

В начале июня 2017 года сообщалось об очередном подорожании бензина на полуострове.

Топливо в Крым поставляют через Керченскую паромную переправу. Цены на АЗС на полуострове выше, чем в среднем по соседней России, в том числе из-за транспортной логистики.

В августе в Минэнерго Крыма причиной бензинового дефицита назвали резко повышенный спрос, плохую погоду на Керченской паромной переправе и ограничительные меры Российской железной дороги: ведомство не включило нефтепродукты в список товаров, которые имеют статус первоочередного пропуска.