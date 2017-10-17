Эксперт: Siemens будет бойкотировать обслуживание турбин в Крыму

Компания Siemens будет бойкотировать обслуживание турбин, которые поставили в Крым, на сегодняшний день не понятно, как эти турбины будут работать без профессионального обслуживания. Такое мнение высказал в эфире «Дневного шоу» на Радио Крым.Реалии российский экономический аналитик, специалист по нефтегазовому рынку, партнер информационно-консалтингового агентства RusEnergy Михаил Крутихин.

Он добавил, что Россия вряд ли подчинится требованию компании Siemens вернуть турбины из Крыма.

«Не могу поверить, что они (компания Siemens – КР) не знали о судьбе этих турбин. Об этом предупреждали российские и европейские СМИ – что их направят на полуостров. Это большой прокол для компании Siemens, сейчас они делают хорошую мину при плохой игре, но мне представляется, что российская сторона им никакие турбины не отдаст. Тут возникнет проблема: работа турбин должна контролироваться средствами управления и программами обеспечения Siemens... Пока загадка, смогут ли они работать в условиях, когда Siemens будет эту работу бойкотировать», – сказал Михаил Крутихин.

Подробнее об этом – в интервью с Михаилом Крутихиным, российским экономическим аналитиком, партнером информационно-консалтингового агентства RusEnergy на сайте Крым.Реалии.

Скандал с поставками в Крым турбин Siemens разгорелся в июне 2017 года. Россия отрицала принадлежность турбин в Крыму компании, однако компания Siemens признала оборудование своим.

Гглава министерства энергетики России Александр Новак 10 июля заявил, что теплоэлектростанции в Крыму построят, даже если компания Siemens отзовет турбины, которые были поставлены на полуостров.

Ранее компания «Сименс технологии газовых турбин» подала собственный иск в Арбитражный суд Москвы против двух структур «Ростеха» и потребовала признать недействительным заключенный с «Технопромэкспортом» контракт, а также истребовать у структур «Ростеха» имущество из незаконного владения. Рассмотрение этого иска назначено на 20 октября.

В аннексированном Россией Крыму, несмотря на запуск третьей нитки российского энергомоста весной 2016 года, продолжаются отключения света. С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок и по энергомосту из российской Кубани.