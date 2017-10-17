Депутат Государственной думы России, бывший назначенный Кремлем прокурор Крыма Наталья Поклонская попросила генерального прокурора России Юрия Чайку признать фильм режиссера Алексея Учителя «Матильда» «провокационным и экстремистским».

Также Поклонская требует лишить этот фильм прокатного удостоверения.

В видеообращении, опубликованном на YouTube, Поклонская заявила, что из-за «проекта Матильда» наступили «поджоги кинотеатров, машин, покушения на взрывы и призывы к сожжению людей». В конце обращения Поклонская заявила, что направила российскому генпрокурору документы, которые якобы свидетельствуют о факте подлога или халатности при выдаче прокатного удостоверения «Матильде».

Накануне в российской генпрокуратуре в ответ на предыдущий запрос Поклонской заявили, что не нашли нарушений при производстве и выходе в прокат «Матильды».

Кампанию против фильма возглавляет экс-прокурор аннексированного Крыма, ныне депутат Госдумы России Наталья Поклонская. Она утверждает, что картина об отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской оскорбляет чувства верующих.

Критики показа также говорят, что фильм глумится над фигурой Николая II, который был убит большевиками в 1918 году и канонизирован Русской православной церковью вместе с семьей в 2000 году.

От его показа из-за угроз уже отказались десятки кинотеатров по всей России.