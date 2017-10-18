«Национализация» по-крымски – Радио Крым.Реалии

Сколько частных предприятий национализировало подконтрольное Кремлю руководство Крыма за три года? Почему после аннексии Крыма на предприятиях полуострова начали расти задолженности по заработным платам? Когда в соседней России в последний раз вводился новый номинал, на каком экономическом фоне это происходило?

С 7.30 до 09.00 в эфире ток-шоу Радио Крым.Реалии ведущий Сергей Мокрушин ищет ответы на эти вопросы с крымским юристом Жаном Запрутой, крымским политологом Евгенией Горюновой, юристом украинского «Регионального центра прав человека» Виталием Набухотным, бывшим замминистра труда и занятости населения России Павлом Кудюкиным, главным энергетиком санатория «Фемида» в Евпатории Сергеем Паршинцевым, бывшим главой Верховного совета Крыма и лидером Крымского отделения партии «Коммунисты России» Леонидом Грачом, научным руководителем Института экономики РАН Русланом Гринбергом, главным финансовым аналитиком РА «Эксперт Рейтинг» Виталием Шапраном и управляющим партнером компании Management Development Group Inc Дмитрием Потапенко.

С 4 сентября началось вещание Радио Крым.Реалии в FM-диапазоне на частоте 105,9 МГц. Теперь вещание на украинском и русском языках ведется в течение 24 часов в сутки.

В то же время, Радио Крым.Реалии совместно с Национальной общественной радиокомпанией Украины продолжает вещание на Крым на средних волнах АМ на частоте 549 кГц.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.