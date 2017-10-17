В Каталонии протестуют из-за задержания лидеров сепаратистских организаций

Несколько тысяч человек вышли на улицы Каталонии 17 октября после того, как суд Испании принял решение о задержании лидеров каталонских сепаратистских организаций.

Высокий суд Испании 16 октября принял решение о задержании двух лидеров каталонских сепаратистских организаций, пока по ним продлится расследование по подозрению в подстрекательстве к мятежу.

Прокуроры утверждают, что председатель Каталонской национальной ассамблеи Йорди Санчес и председатель организации Omnium Йорди Куишарт сыграли важную роль в планировании референдума о независимости 1 октября который испанское правительство считает незаконным.

Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон не дал 16 октября однозначного ответа на вопрос, объявил ли регион независимость от Испании. В письме премьер-министру Испании Мариано Рахой Пучдемон предложил в ближайшие два месяца начать диалог о выходе из тупика.

Ранее правительство Испании отвергло возможность переговоров и дало Пучдемону пятидневный срок, который истек 16 октября, чтобы пояснить свою позицию. В противном случае правительство, опираясь на статью 155 Конституции Испании, остановит статус региональной автономии в Каталонии и введет там прямое правление, говорилось в письме Рахоя.

10 октября Карлес Пучдемон объявил, что Каталония получила право на независимость по итогам референдума 1 октября, но отложил ее официальное провозглашение. Власти Испании объявили референдум незаконным. Не признали его и ведущие страны ЕС, среди которых Германия, Франция и Италия, они призвали урегулировать кризис путем переговоров между Барселоной и Мадридом.