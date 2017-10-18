В Крыму инспектор за взятки оформлял прохождение техосмотра – прокуратура

Подконтрольная Кремлю прокуратура Крыма направила в суд уголовное дело о незаконной выдаче свидетельств о прохождении техосмотра в отношении бывшего заместителя начальника управления крымской Инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники.

Как сообщает 17 октября пресс-служба ведомства, по версии следствия, обвиняемый за незаконное вознаграждение оформлял свидетельства о прохождении технического осмотра самоходной техники без фактического представления ее к осмотру.

Прокурор Киевского района Симферополя утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. Бывшего работника инспекции обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 3, п. «в» ч. 5 ст. 290 (получение взятки за незаконные действия, в значительном и крупном размерах), ч. 1 ст. 291.2 (получение взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей) Уголовного кодекса России.

Комментариев бывшего заместителя начальника управления крымской Инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники или его адвоката на данный момент нет.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».