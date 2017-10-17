В Совете Федерации России считают, что деятельность Радио Свобода могут ограничить – СМИ

Комиссия Совета Федерации России по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние российские дела составила список СМИ, деятельность которых может быть ограничена на территории России, сообщает российская Радио Свобода.

В этот перечень попали CNN, «Голос Америки» и Радио Свобода. Всего в этом списке не более пяти СМИ, сообщает агентство РБК со ссылкой на источник в аппарате Совета Федерации и одного из членов комиссии.

Список «нежелательных» СМИ члены Совета Федерации составляют на основе рекомендаций российских Министерства юстиции, Министерства иностранных дел, Роскомнадзора и Генпрокуратуры, уточняется в публикации. В перечень попали средства массовой информации, которые, по мнению депутатов, «получают деньги из-за рубежа» и «вмешиваются в российскую внутреннюю политику», сообщил член комиссии по защите госсуверенитета Олег Морозов.

Министерство юстиции России 9 октября 2017 года заявило, что деятельность редакции проекта Радiо Свобода Крым.Реалии может быть «подвергнута ограничениям», поскольку якобы попадает под признаки российского закона об ограничениях для организаций-иностранных агентов.

Предупреждения о возможном введении ограничений также получили другие проекты медиакорпорации Радио Свободная Европа – Радио Свобода, в том числе проект татаро-башкирской редакции для жителей российского Поволжья Идель.Реалии и специальный совместный проект Радио Свобода и «Голоса Америки», телеканал «Настоящее время».

Весной 2016 года в Крыму прошли массовые обыски у ряда независимых журналистов, которых подозревали в сотрудничестве с Крым.Реалии. В отношении автора Крым.Реалии и Радiо Свобода Николая Семены ФСБ России возбудила уголовное дело по подозрению в «призывах к нарушению территориальной целостности России». 22 сентября 2017 года подконтрольный России суд в аннексированном Крыму признал журналиста Николая Семену виновным и приговорил его к двум с половиной годам лишения свободы условно, с запретом заниматься публичной деятельностью. Его фамилию внесли в российский список экстремистов.

Президент RFE/RL Томас Кент назвал обвинения против Семены «частью согласованных усилий российских и поддерживаемых Россией властей (Крыма – КР) помешать журналистской миссии RFE/RL по обеспечению независимой прессы для жителей Крыма». Он осудил приговор Николаю Семене и назвал его «попыткой заставить замолчать независимые голоса в Крыму».

В августе 2016 года сайт Крым.Реалии по распоряжению подконтрольной Кремлю прокуратуры Крыма был заблокирован на всей территории полуострова. Вице-президент RFE/RL Ненад Пеич осудил это «посягательство на работу Радио Свободная Европа – Радио Свобода и право граждан на получение свободного доступа к информации».

Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко 10 октября отметил, что заявление российского Министерства юстиции по поводу возможных ограничений в отношении журналистов проекта Радiо Свобода Крым.Реалии направлены на выдавливание независимых СМИ из медиапространства Крыма.